Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gündeminde bu kez 2026-2027 okul tatil takvimi yer aldı. Eğitim yılı içerisinde yapılacak ara tatillerin yanı sıra yarıyıl tatilinin hangi tarihler arasında uygulanacağı ve okulların ne zaman kapanacağı da belli oldu.

Öğrencilerin ders dönemlerini planlayabilmesi, velilerin ise tatil ve seyahat programlarını önceden oluşturabilmesi açısından önem taşıyan takvimde, birinci ve ikinci dönem ara tatilleri ile sömestr tatilinin tarihleri yer alıyor.

2026-2027 Birinci Ara Tatil Ne Zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 16 Kasım’da başlayacak ara tatilin ardından 20 Kasım 2026 Cuma günü tatili tamamlayacak. Böylece birinci dönem içerisinde öğrenciler kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.

Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Öğrencilerin yıl içerisindeki en uzun tatil dönemlerinden biri olan yarıyıl tatili için de tarih belli oldu. 2026-2027 sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler ikinci döneme geçecek.

İkinci Dönem 8 Şubat’ta Başlayacak

Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından okullarda ikinci dönem başlayacak.​​​​​​​ 8 Şubat 2027 Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi resmen başlamış olacak.

İkinci Ara Tatil Mart Ayında

İkinci dönemin ara tatili ise mart ayında uygulanacak. Takvime göre 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem ara tatili, 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Bu tarihler, öğrencilerin ikinci dönem içerisindeki ders ve sınav planlamalarını yapabilmeleri açısından önem taşıyor.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Sona Erecek?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de okulların kapanış tarihi oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

2026-2027 Okul Tatil Tarihleri

Yeni eğitim öğretim yılındaki önemli tarihler şöyle:

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

16-20 Kasım 2026 Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

25 Ocak-5 Şubat 2027 İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

8 Şubat 2027 İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

8-12 Mart 2027 Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

Öğrenci ve veliler, eğitim yılı boyunca yapılacak planlamalarda bu tarihlerden yararlanabilecek. Özellikle ara tatil ve sömestr tarihleri, ailelerin tatil programlarını oluştururken dikkate alacağı başlıca tarihler arasında bulunuyor.