Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bir bebeğin kaybolduğu ihbarı güvenlik güçlerini ve tüm Türkiye'yi alarma geçirdi. Olayın İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri de süreci vakit kaybetmeden yakından takip etmeye başladı.

Ekipler ve güvenlik güçleri, kayıp bebeğin sağ salim bulunabilmesi için arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

6 Şüpheli Gözaltında, 4 Kardeş Koruma Altında

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen adli soruşturma titizlikle derinleştirilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma süreci devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin diğer çocukları için de harekete geçti. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ailenin diğer 4 çocuğu Bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır. Bakanlık olarak, 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz."