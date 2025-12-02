Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Abdurrahim A. (45) idaresindeki traktör, akşam saatlerinde Yukarı Mahalle Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Abdurrahim A'nın cenazesi, ambulansla İdil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA