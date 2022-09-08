Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Buradan sizlerin vasıtasıyla Hırvatistan ve Balkanlarda yüreği bizimle çarpan tüm dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Coşkunuz için, ahde vefanız için, aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 yıl aradan sonra dost ve müttefik Hırvatistan'ı tekrar ziyaret etmenin bahtiyarlığı içindeyim. Sözlerimin hemen başında her birinize Türkiye'deki 85 milyon kardeşinizin selamlarını iletmek istiyorum.

Hırvatistan'ın farklı şehirlerinden Bosna Hersek'ten çevre ülkelerden dost ve kardeşimizle buluşmamızı nasip eden rabbine hamdediyorum. Türkiye Hırvatistan iş birliğinin en anlamlı örneklerinden biri olan Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu güzede esere şahsımın isminin verilmesi nezaketini gösteren tüm Hırvat makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

Sisak'ta bir İslam Kültür Merkezi inşa edilmesi konusu ilk olarak Nisan 2016'da gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında bugün de aramızda olacağını düşündüğüm önceki Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmişti. Projeye ülkemizin desteğini talep ettiğinde biz de hiç düşünmeden memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye 2018 yılı aralık ayından itibaren TİKA'da dahil oldu. Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında ise TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında bu konuda bir mutakabat zaptı imzalandı. Hamdolsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri elbirliği ile tamamladık.

Bu merkezin diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Ayrıca geleneksel ve modern tasarımları çok güzel bir şekilde birleştiren muhteşem mimarisi ile merkezin Sisak'ın güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum. Bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kıymetli misafirler 6 yıl önce Hırvatistan ziyaretimiz sırasında İslamiyetin Hırvatistan parlamentosu tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılmıştık. O günlerde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe, İslam ve yabancı düşmanlığına karşı tüm dünyaya anlamlı mesajlar vermiştik. Bugün bir kez daha yine Hırvatistan'dan bu defa Sisak'tan dostluk, kardeşlik ve barışa dair mesajlar vermiş oluyoruz. Bu elbette tesadüfi değildir. Hırvatistan Müslümanlara sağlanan özgürlük, saygı ve huzur ortamı bakımından Avrupa'da örnek gösterilen ülkeler arasındadır. Hırvatistan devleti ile Hırvatistan İslam Birliği arasında tesis edilen iş birliği bu noktada son derece önemlidir. Şüphesiz bu özgürlük ve huzur ortamı sadece Müslüman kardeşlerimiz için değil diğer dinler ve kültürler için de geçerlidir. İşte bugün açılışını yaptığımız Sisak İslam Kültür Merkezi hem Hırvatistan'ın örnek konumunun hem de Sisak şehrinin çok kültürlü yapısının sembollerinden biri olarak yaşayacaktır.

türkiye olarak biz hiç bir zaman geçmişte kader birliği yaptığımız ortak bir tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız beşeri ve kültürel bağlarımz olduğu kardeşlerimizi unutmadık. Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Zagreb'i Ankara'dan, Saraybosnayı İstanbul'dan ayırmadık. Dostlarımızın sevinçleri ile sevindik acılarını kendi acılarımız olarak gördük. Bu anlayışla 2020 sonunda Sisak bölgesinde meydana gelen depremin ardından tüm imkanlarımızla dost Hırvatistan hükümetinin ve halkının yanında olmaya çalıştık. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hırvat dostlarımız da ülkemizde bir felaket yaşandığında her zaman bizim yanımızda oldular.

Geçen yıl yaz aylarında Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında Hırvatistan bir yangın söndürme uçağını ülkemize gönderdi. Bir kez daha Hırvat makamlarına bu dayanışmalarından dolayı ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aramızdaki iş birliği ve dayanışmanın bundan sonra da süreceğine eminim. Bu yıl Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30 yıl dönümünü kutluyoruz. İki ülke dostluğunun nişanelerinden biri olan bu eserin böyle anlamlı bir yıla gelmesinden dolayı ayrıca memnuniyet duyuyorum.