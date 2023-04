Bayramlaşma sırasında "6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler", "seçim kampanyası süreci" ile "AK Parti'nin Çukurova İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı ve İstanbul'daki seçim bürosu önünde silahla ateş açılması" konuları gündeme geldi.



Siyasi parti heyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ağırladı.



AK Parti'yi ilk olarak CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Murat Emir başkanlığındaki heyet ziyaret etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, bayramın buruk geçtiğini dile getirerek, "Depremler dolayısıyla maalesef çok canımızı kaybettik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, geride kalanların yaraları bizim yaramız. Devlet millet el ele yaraları birlikte saracağız." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Emir ise acılarla dolu bir bayramın yaşandığını belirtti.

Emir, "Her ne kadar ilkbahar olsa da hepimizin içinde bir acı büyümeye devam ediyor. Özellikle deprem bölgesinde vatandaşlarımızı görünce acılarımız katlanıyor. Allah bir daha böyle acılar bize göstermesin. Milletçe bu afetin üstünden en kısa zamanda kalkacağız." ifadesini kullandı.

- "Köy evlerimizin anahtar teslimi Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecek"

Görüşmede, 14 Mayıs'taki seçimlerin millet için hayırlı olması temennisinde bulunulması üzerine AK Parti'li Uygur, seçim kampanyası sürecinin de hareketli geçtiğini söyledi.

Güzel müjdelerin bir bir hayata geçmeye devam ettiğini dile getiren Uygur, depremlerden etkilenen şehirleri yeniden imar ve ihya etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Uygur, deprem bölgesinde konutların ve köy evlerinin temellerinin atıldığını belirterek, "Bugün yine ilk yapılan köy evlerimizin anahtar teslimi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecek. Güçlü bir devletiz, güçlü milletiz. Milletçe tek yürek olduk, bundan sonraki süreçte de devlet millet birlikteliğiyle en kısa süre içerisinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz." diye konuştu.

CHP'li Emir'in, "Siz başlıyorsunuz; bitirmek, anahtarları teslim etmek bize nasip olacak." demesi üzerine Uygur, "Daha güçlü bir şekilde geliyoruz inşallah." ifadesini kullandı.

Emir ise, iktidara gelmeleri halinde deprem konutlarını bir kuruş bile almadan yapacaklarını, vatandaşları borçlandırmayacaklarını öne sürdü.

- İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açılması

Dün AK Parti'nin İstanbul'daki seçim bürosuna yakın bir yerde silahla ateş açıldığının haberini aldıklarını dile getiren Emir, "Her partinin başına geldi böyle şeyler. Umuyoruz ki Türkiye barış, kardeşlik içerisinde milli birliğin hiç bozulmadığı huzurlu bir seçim dönemini yaşar. Hayırlı olan kazanır. Önemli olan milletimizdir, devletimizdir." dedi.

Milletin en doğru değerlendirmeyi yapacağını belirten Uygur, şunları kaydetti:

"Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Seçim bürolarımıza gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bunlar demokrasilerde olmaması gereken şeyler. Bunun yolu bu değil. Sorumluların en kısa sürede tespit edilip gerekli cezanın da yargı tarafından verileceğine inancımız tam. Demokrasi aslında bir şölendir. Böyle şeylere tevessül edilmesi bizi de üzdü. İstikametimiz belli. Bu tür saldırılar ya da hareketler bizi istikametimizden döndüremez. Demokrasiye inancı olanları zaten döndüremez."

- "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle bu yarayı hep birlikte saracağız”

AK Parti heyeti, CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Durmaz, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde bölgeye gittiklerini ve ilk andan itibaren devletin tüm kapasitesiyle bölgede olduğuna şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Depremlerden sonra bugüne kadar kapsamlı çalışmalar yapıldığını, çadır kent ve konteyner kentlerin ardından şimdi de Gaziantep Nurdağı'nda kalıcı konutlara depremzedelerin yerleşmeye başladığını hatırlatan Durmaz, 60 bin civarında deprem konutu ve köy evinin temelinin atıldığını, bir yıl içinde de vatandaşlara teslim edileceğini aktardı.

Durmaz, "Allah'ın inayeti, devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle bu yarayı hep birlikte saracağız." dedi.

AK Parti'li Uygur'un, Cumhur İttifakı olarak gelecek süreçte de çok daha güçlü bir şekilde yola devam edileceğini ifade etmesi üzerine Durmaz, "Sahada yaptığımız çalışmalar da bize onu işaret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğimizden zerre kadar şüphemiz yok. Parlamentoda da Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu temin edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Durmaz, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırı ve İstanbul'daki seçim bürosu yakınında silahla ateş açılması dolayısıyla da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Belgin Uygur ise bunların demokrasi ortamında olmaması, demokratik hak ve koşullarda mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "En şiddetli şekilde kınıyoruz. Faillerinin de en kısa sürede yakalanıp yargı önünde gerekli cezayı alacağından da hiç şüphemiz yok. Bu tür yollarla kimse bizi istikametimizden alıkoymayacaktır." ifadesini kullandı.

- "HÜDA PAR her zaman bu ülkenin birliğini savunmuştur"

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir başkanlığındaki heyet de bayram dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti ailesinin bayramını tebrik eden İmir, Adana ve İstanbul'da AK Parti teşkilatlarına dönük saldırılar dolayısıyla da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremin ilk gününden beri milletçe yaraları sarmak için çalışma yürütüldüğünü ifade eden İmir, "Depremle ilgili hassasiyetimizi devam ettirerek birlik beraberlik içerisinde bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

14 Mayıs seçimini, bugüne kadar ortaya konan hizmetlerin bir devamı olarak gördüklerini ifade eden İmir, seçim sürecinin selametle atlatılabilmesi için siyasi partilere görevler düştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasının ardından HÜDA PAR'a yönelik karalama ve iftiraların yapıldığını söyleyen İmir, "Bunu etik görmüyoruz. Elbette HÜDA PAR'ın politikalarına yönelik eleştiriler yapılabilir ama tamamen iftira ve karalama yönelik açıklamaları etik bulmuyoruz. HÜDA PAR her zaman bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü savunmuştur." dedi.

Bayramlaşma için BBP'den AK Parti'ye, Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Hakan Çelen ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tuğçe Özyolu geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ailesiyle Türk İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını ifade eden Eren, 14 Mayıs seçimlerinde de Cumhur İttifakı ile yola devam edeceklerini kaydetti.

- "TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor"

İYİ Parti de AK Parti'yi Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz'ın başkanlığındaki heyetle ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yürütülen çalışmaların ele alındığı görüşmede Uygur, vatandaşlarda devlete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin olduğunu dile getirdi.

İYİ Partili Yılmaz ise deprem felaketinin acısının tarifi imkansız bir şekilde herkesin önünde durduğunu, bu yaraların millet olarak birlikte sarılacağını söyledi.

Türkiye'nin 21. yüzyıla ayak uydurabilmesi için hızlanması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Türkiye'nin bilgi dolu insanları, genç nesillerini dışarıya ihraç eden değil, onlarla birlikte dışarıda bu ülkeyi hedef haline getirecek bilim insanlarıyla ortaya koyacak ekiple birlikte Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden birisi haline getirecek bir anlayışa ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Uygur ise 20 yıldır siyasetlerinin odak noktasına millete hizmeti koyduklarına işaret ederek, "20 yıldır eser ve hizmet üretme anlamında hem de hak ve özgürlükler anlamında büyük reformlara imza attık. TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor. Gençler heyecanlı, ümit veriyor, üretiyor, ülkesinde ve devletinde üretme noktasında da enerjisi ve motivasyonu yüksek. 14 Mayıs'ta da milletimiz her zamanki teveccühüyle, basiretiyle sandıkta son sözü söyleyecek. Her şey açık ve net milletin gözünün önünde cereyan ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güçlü bir şekilde biz yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bayram dolayısıyla DSP Genel Başkan Yardımcısı Metin Oktay ve beraberindeki heyet, DP Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar ve beraberindeki heyet AK Parti'yi ziyaret ederek bayram tebriklerini iletti.

Ayrıca bayram kutlaması için Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki heyet, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı başkanlığındaki heyetle, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli başkanlığındaki heyet AK Parti'yi ziyaret etti.