İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılı Kurban Bayramı’nda vekâletle aldığı 112.000 hisse kurbanı, Türkiye dâhil 60 ülkede yaklaşık 4.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırarak gönüllere dokundu.

Bu kapsamda İHH Kahramanmaraş Temsilciliği de Kurban Bayramı boyunca Somali’de çeşitli insani yardım faaliyetlerinde bulunarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldı.

Katarakt ameliyatlarından yetimhanenin işletme giderlerine, yetim ve hafız öğrencilerin eğitim masraflarına kadar birçok alanda destek sağlayan ekip, gönüllülük esasıyla büyük bir fedakârlık örneği sergiledi.

Yürütülen çalışmalara katkı sunmak amacıyla, İHH Kahramanmaraş Kadın Kolları öncülüğünde, Onikişubat Belediyesi’nin de desteğiyle EXPO Arasta Çarşısı’nda biletli bir kahvaltı programı düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Katılımcılara hitap eden konuşmalarda, yapılan yardımların insani boyutu ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Programın devamında İHH Kahramanmaraş Temsilcisi Yusuf Bülbül, Somali’de yürütülen yardım faaliyetlerini anlatan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, bölgede gerçekleştirilen katarakt ameliyatları, eğitim destekleri ve insani yardımlar görseller eşliğinde paylaşıldı.

Katılımcılar, yapılan çalışmalar karşısında duygusal anlar yaşarken, yardım faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik, dualarla sona erdi.