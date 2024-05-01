2024 mart ayı, değerlerin tutulmaya başlandığı son 53 yılın mart ayları içinde en sıcak 9'uncusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı mart ayı ortalama sıcaklıklar ve yağışların 1991-2020 normallerine göre mukayesesi raporları ve kuraklık analizleri açıklandı.

Mart ayında ortalama sıcaklıklar Trakya, Marmara Bölgesi'nin batı kıyıları, İstanbul, Ege Bölgesi'ni kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri, Çankırı, Polatlı, Sivrihisar, Bartın, Sinop, Trabzon, Düzce, Bafra, Kızılcahamam, Nallıhan, Beypazarı, Ağrı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Mart ayı 1,5 derece ısındı

2024 mart ayı sıcaklığı 9,2 dereceyle, mart ayı ortalama sıcaklığı 7,7 derece olan 1991-2020 normallerinin 1,5 derece üzerinde gerçekleşti.

2024 yılı mart ayında ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 22,3 derece ile Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 31,9 derece ile Adana'da tespit edildi.

2024 mart ayı, değerlerin tutulmaya başlandığı son 53 yılın mart ayları içinde en sıcak 9'uncu mart oldu. 2024 yılı mart ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 4,1 derece üzerinde, minimum sıcaklılar 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 2,9 derece üzerinde gerçekleşti.

Tüm bölgelerde sıcaklık artışı

Marmara'da mart ayı 1991-2020 normalleri 8,5 derece iken, 2024 mart ayı 10,7 derece olarak 2,2 derece artış gösterdi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 1,7 derece Balıkesir'de, en yüksek 31 derece Geyve'de görüldü.

Ege'de mart ayı 1991-2020 normalleri 10,2 derece iken, 2024 mart ayı 12 derece olarak 1,8 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 3,4 derece Gediz'de, en yüksek 31 derece Aydın'da yaşandı.

Akdeniz'de mart ayı 1991-2020 normalleri 11,6 derece iken, 2024 mart ayı 13,2 derece olarak 1,6 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 5,8 derece Göksun'da, en yüksek 31,9 derece Adana'da gerçekleşti.

İç Anadolu'da mart ayı 1991-2020 normalleri 5,5 derece iken, 2024 mart ayı 6,9 derece olarak 1,4 derece yükseldi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 10,3 derece Kangal'da, en yüksek 27,4 derece Eskişehir'de görüldü.

Karadeniz'de mart ayı 1991-2020 normalleri 7 derece iken, 2024 mart ayı 8,6 derece olarak 1,6 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 6,5 derece İspir'de, en yüksek 31,8 derece Düzce'de yaşandı.

Doğu Anadolu'da mart ayı 1991-2020 normalleri 2,8 derece olup 2024 mart ayı da 3,9 derece olarak 1,1 derece yükseldi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 22,3 derece Özalp'te, en yüksek 25,5 derece Divriği'de görüldü.

Güneydoğu Anadolu'da mart ayı 1991-2020 normalleri 10,3 derece olup 2024 mart ayı da 10,5 derece olarak 0,2 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 4,1 derece ile ve en yüksek 30,8 derece ile ikisi de Batman'da tespit edildi.