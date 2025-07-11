En düşük sıcaklık -0.2 derece ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık 45.6 derece ile Cizre’de gerçekleşti. Marmara’da son 65 yılın en düşük yağışı gerçekleşti.

Türkiye’de 21.8 derece olan 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalama sıcaklığı bu haziranda 23.0 derece olarak ölçüldü. 2025 yılı Haziran ayı, son 55 yılın en sıcak 4. haziran ayı olarak kayıtlara geçti. Meteorolojik Veri Tabanı kayıtlarına göre; 26-29 Haziran arasında bazı merkezlerde (iklim değerlendirmesinin yapıldığı istasyonlar içerisinde 4 istasyon) tüm zamanların en yüksek haziran ayı sıcaklık değerleri kaydedildi.

5 MERKEZ KENDİ REKORUNU KIRDI!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye için iklim değerlendirmesinin yapıldığı 220 ölçüm istasyonu içinde yer alan 4 merkezde, haziran ayı içerisinde rekor kayıtları ölçüldü.

İzmir merkezde 13 Haziran 2024’te 41,4 derece ile kaydedilen haziran rekoru, bu yıl 27 Haziran’da 41,8 derece ile yeniden kırıldı. Dikili’de 21 Haziran 1942’de 41 derece ile kaydedilen rekor 27 Haziran’da 41,7 ile yeni rekor oldu. Seferihisar’da 40,5 derece olan eski sıcaklık rekoru 2025 haziran ayında 40,6 derece ile yeni rekor kırılırken, İstanbul Florya’da 28 Haziran 1982’de 36,2 derecelik rekor 27 Haziran’da 36,3 derece ile yeni rekoru kırıldı. Sinop’ta ise 28 Haziran 2007’de ölçülen 33,2 derecelik rekor bu yıl 26 Haziran’da 33,7 ile kırıldı.

BÖLGE BÖLGE HAZİRAN REKORLARI

Marmara Bölgesi’nde haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.0 derece iken, 2025 Haziran ayı 23.5 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 9.2 derece ile Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 40.2 derece ile Lüleburgaz’da tespit edildi.

Ege’de haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.7 dereceyken, 2025 Haziran ayı 25.8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 6.5 derece ile Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 43.9 derece ile Milas’ta tespit edildi.

Akdeniz’de haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24.0 dereceyken 2025 Haziran ayı 25.8 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 4.6 derece olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 43.0 derece olarak Dalaman’da tespit edildi.

İç Anadolu’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.3 dereceyken, 2025 Haziran ayı 20.4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 1.5 derece olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 36.5 derece olarak Çankırı’da tespit edildi.

Karadeniz’de haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.8 dereceyken, 2025 Haziran ayı 20.1 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 3.4 derece olarak Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 37.8 derece olarak Beypazarı’nda tespit edildi.

Doğu Anadolu’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.1 dereceyken 2025 Haziran ayı 19.9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık -0.2 derece olarak Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 38.4 derece olarak Ergani’de tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.2 dereceyken 2025 Haziran ayı 29.2 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 12.8 derece olarak Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 45.6 derece olarak Cizre’de tespit edildi.

YAĞIŞ TÜM BÖLGELERDE NORMALİN ALTINDA KALDI

Öte yandan Türkiye, Haziran ayında ortalama 12.5 mm yağış aldı. Yağışlar; 33.6 mm olan (1991-2020) Haziran ayı normalinin yüzde 63 altında kaldı. Marmara’da son 65 yılın, İç Anadolu’da son 22 yılın en düşük yağışı gerçekleşti.