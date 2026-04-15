Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların durumu ve soruşturma süreciyle ilgili Kahramanmaraş Üniversitesi Hastanesi önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi Bakan, okulun ikili eğitim (sabahçı ve öğlenci) verdiğini ve saldırının sabahçı öğrencilerin dağılma vaktinde saat 13.30 sularında gerçekleştiğini ifade etti.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın okulun kendi öğrencisi olduğunu açıklayan Çiftçi, "Kendisi de öğleden sonra okula devam eden, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşında bir çocuğumuz, evden getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek rastgele ateş açmıştır." dedi.

Çiftçi, 8 öğrenci, bir öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti. "Yaralılarımızdan 6'sı yoğun bakımda tedavi görmekte olup, 3'ünün durumu kritiktir." diyen Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın tüm birimlerce titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.