İl dışından kamyonetle getirilerek sanayi sitesinde satılan pirinçten alan bir vatandaş, çuvalın üzerinde yazan son kullanma tarihi ile yapıştırılan etiketteki tarihin birbirini tutmadığını fark etti. Vatandaş, 300 lira vererek satın aldığı pirincin çuvalında üretim tarihi olarak 2016 ve son kullanma tarihinin de 2018 yazmasına rağmen sonradan yapıştırılan etikette 2023 yılında üretildiği yazdığını gördü. Son kullanma tarihinin ise 2025 olarak değiştirildiğini gören vatandaş, 7 yıl önce üretilen pirinçlerin yeni ürünmüş gibi satıldığı gerekçesiyle şikâyette bulundu.

İhbar üzerine sanayi sitesine giden Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsın satışını durdurdu. Kamyonetteki pirinçler incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıs da; Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek gerekli işlemler başlatıldı