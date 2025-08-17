Polis Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

E.A’nın şikâyeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürselpaşa Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda S.İ. (23), S.O. (25), A.E. (28), H.A. (29), M.A. (29), F.B. (32) ve Y.G. (41) gözaltına alındı.

Silahlar ve Elektronik Eşyalar Ele Geçirildi

Adresteki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, balistik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Şebeke Elebaşı 25 Suçtan Aranıyordu

Polis ekipleri ayrıca farklı bir adreste şebeke elebaşı olduğu öne sürülen ve 25 ayrı suçtan aranan D.K’yi (24) yakaladı.

Müşteki Taksiyle Adana’ya Getirildi

Kahramanmaraş’ta yaşayan E.A’nın, şüphelilerin yönlendirmesiyle Adana’ya getirildiği, burada banka hesabı açtırıldığı ve yeni telefon hattı aldırıldığı öğrenildi.

Mahkeme Kararı: 8 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.