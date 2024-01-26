Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti.
Mahkeme, Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde "acil tehlike" teşkil ettiğine hükmetti.
Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Buna göre İsrail,
Filistinlilere soykırım yaptığı gerekçesiyle yargılanacak.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)