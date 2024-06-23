“SPOR YAPMAK İSTEYEN HERKESE TESİSLERİMİZİN KAPISI AÇIK”

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci, ilçe merkezine bağlı kurumda görev yapan tesis amirleri ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için hazırlık ve planlama toplantısını ilçe müdürlüğünde İlçe Müdürü Kadir Gemci'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Kadir Gemci, ildeki tüm spor faaliyetlerine heyecanla ve kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, mesai saatleri içinde herkesin disiplinli bir şekilde çalışmasını ve spor yapmak isteyen herkese kapılarının açık olmasını vurguladı.

Gelen taleplerin geri çevrilmemesi gerektiğini ve bu taleplerin kendilerine iletilmesi gerektiğini belirten Gemci, Onikişubat İlçesi'nin tesisler konusunda atağa geçtiğini ifade etti.

Deprem sonrasında hızla toparlanan ilçenin tesislerini ayağa kaldırdıklarını ve bu sayede yaz etkinliklerine hazır olduklarını dile getirdi.