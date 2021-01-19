Ali Koç'tan Eden Hazard açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 5. maçından galibiyetle ayrıldı ve lider Beşiktaş'la puanları eşitledi. 90 dakikanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

'Mesut ile diğer oyuncuların arasında bir fark var'

"Mesut'un ne olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bize katkı sağlamasını bekliyoruz. Kariyerli isimler Türkiye'ye geldi ama beklenenler gerçekleşmedi. Böyle bir endişemiz yok. 'Geçmişte de çok önemli isimler kariyerlerinin belli dönemlerinde Türkiye'ye geldiler ve beklentiler gerçekleşmedi. Burada öyle bir endişemiz yok. Mesut ile diğer oyuncuların arasında bir fark var. Onlar, 'elin oğlu'; Mesut, 'evin oğlu'. Çok şükür hiçbir sakatlığı da yok. Mesut Özil'in imza gününde Fener Ol ile bir rekor istiyorum."

'Çok karakterli biri, çok üzülüyorum'

''Perotti 4 maç oynadı, 3'ünde galibiyetlere büyük katkı sağladı. Çok karakterli biri, çok üzülüyorum sakatlık konusunda. Sözleşme şartları doğrultusunda adımımızı atacağız.''

'Vedat Muriç'le ilgili bana gelen bir şey yok'

"Vedat Muriç ile ilgili hocamızdan ve Emre Belözoğlu'ndan gelen bir şey yok. Vedat'ın morali bozuk olabilir ama sabırlı olması lazım. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz. Vedat'ı seven bir ağabeyi olarak inşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde başarı gösterir diyorum."

'Eden Hazard ile ilgili bir girişimimiz olmadı'

''Eden Hazard mı? Size de şaşırıyorum. Böyle bir şey yok. Eden Hazard ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Osayi-Samuel devre arasında olmayacak gibi. Onun için net bir kanata daha ihtiyacımız var."

'Küfür olayı tazeliğini koruyor'

"4 büyük kulüpten birinin başkanının, Kulüpler Birliği Başkanı olması gerekiyor. Taraftarlarımız, yayıncı kuruluş konusunu boşlamasınlar ve hazırlıklı olsunlar çünkü bu bir sorundur. Özetlerden, çizilen çizgilerden, gösterilen yavaş çekimlerden tutun, kabul edemeyeceğimiz küfür olayı tazeliğini koruyor."