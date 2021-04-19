Avrupa Süper Ligi'nde ne kadar kazanılacak

Avrupa futbol tarihinde şimdiye dek görülmemiş günler yaşanıyor. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 büyük kulüp, futbol ekonomisindeki istikrarsızlık nedeniyle Avrupa Süper Ligi isminde yeni bir turnuva kurdu.

Başta UEFA ve FIFA olmak üzere yerel liglerin de tepkisini çeken bu yeni turnuva, futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

AVRUPA FUTBOL EKONOMİSİNİN İSTİKRARSIZLIĞI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi “dört gözle” beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3.5 milyar euro ödeneceği ifade edildi.

NE KADAR YAYIN GELİRİ HEDEFLENİYOR?

Avrupa Süper Ligi'ne her sezon katılım gösterecek olan 15 kurucu takım, tahminlere göre bu sezonlarda katılım payı olarak 3.5 milyar euroyu bölüşecek.

İlk 6 sırada bulunan kurucu takımların gelirinin 350 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor. Her sezon değişmeli katılacak 5 takımın ise 100 milyon euro gelir elde etmesi öngörülüyor.

DİĞER KULÜPLER RAHATSIZ

Öte yandan planlanan bu lig, diğer takımları da fazlasıyla rahatsız ediyor. Ekonomik açıdan 20 takımın tekeline gireceği düşünülen futbol piyasası, bu takımlar dışında kalan kulüplerin rekabete girmesine engel olacak.

UEFA ve FIFA da Avrupa Süper Ligi'ne net bir şekilde karşı çıkarken, katılan takımlara yaptırımlar uygulayacak.