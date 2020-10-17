Başakşehir, Trabzonspor'u 2 golle geçti

4 haftadır rakip kaleye gol atamayan Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından İrfan Can ve Edin Visca'nın klas golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

SPOR 17.10.2020, 21:05
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Başakşehir, Trabzonspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 5. haftasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, sezonu 2. sırada bitiren Trabzonspor'a konuk oldu. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren gol, 32. dakikada İrfan Can Kahveci ve 53. dakikada Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Fenerbahçe'den yeni transferi Deniz Türüç, çıktığı ilk maçta Edin Visca'nın golünde asisti yapan isim oldu.

Başakşehir, Trabzonspor u 2 golle geçti #1

 

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Başakşehir, geçen haftaki Göztepe beraberliğiyle birlikte puanını 4 yaparken, bu sezon 2. yenilgisini yaşayan Trabzonspor 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR'İ YENEMİYOR

Trabzonspor, son 5 sezonda oynadığı tüm takımlara karşı en az 1 galibiyet alırken, sadece Başakşehir'i yenemedi.

Bordo-mavililer, rakibi ile oynadığı son 11 maçta 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Başakşehir, Trabzonspor u 2 golle geçti #2

 

BAŞAKŞEHİR, YENİNCE GOL YEMİYOR

Başakşehir, Trabzonspor'u mağlup ettiği son 8 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

Öte yandan Trabzonspor, evindeki son 10 maçında da gol yedi ve Süper Lig'de şu anda bu anlamda en uzun seriyi yaşayan takım konumunda yer aldı.

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