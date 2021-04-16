Beşiktaş 2-0'ı koruyamadı: 90+2 şoku

Beşiktaş ile Ankaragücü Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-2 sona erdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş'ta, N'Koudou 5. dakikada penaltı vuruşunda yararlanamadı. İyi oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, 45. dakikada Kulusic'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Beşiktaş, 52. dakikada Kulusic'in 2. kez kendi kalesine attığı golle farkı açtı: 2-0. Ankaragücü, Paintsil'in 65. ve 90+2. dakikada penaltılardan kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı: 2-2. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Lider Beşiktaş bu sonuçla puanını 71'e, Ankaragücü ise 37'ye çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise Denizlispor'u konuk edecek.

Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba (Dk. 84 Necip Uysal), Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 18 Mensah-Dk. 84 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 72 Gökhan Töre), Larin

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Geraldo (Dk. 74 Orkan Çınar), İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Paintsil (Dk. 90+7 Şahverdi Çetin), Badji (Dk. 31 Idriz), Emre Güral (Dk. 90+6 Erdi Dikmen)

Goller: Dk. 45+4 ve 52 (kendi kalesine) Kulusic (Beşiktaş), Dk. 65 ve 90+3 (penaltılardan) Paintsil (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Geraldo, Dk. 76 Sarlija (MKE Ankaragücü), Dk. 90+1 Gökhan Töre (Beşiktaş)