Beşiktaş 2-0'ı koruyamadı: 90+2 şoku
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş ile Ankaragücü Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-2 sona erdi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş'ta, N'Koudou 5. dakikada penaltı vuruşunda yararlanamadı. İyi oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, 45. dakikada Kulusic'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Beşiktaş, 52. dakikada Kulusic'in 2. kez kendi kalesine attığı golle farkı açtı: 2-0. Ankaragücü, Paintsil'in 65. ve 90+2. dakikada penaltılardan kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı: 2-2. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Lider Beşiktaş bu sonuçla puanını 71'e, Ankaragücü ise 37'ye çıkardı.
Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise Denizlispor'u konuk edecek.
Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba (Dk. 84 Necip Uysal), Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 18 Mensah-Dk. 84 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 72 Gökhan Töre), Larin
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Geraldo (Dk. 74 Orkan Çınar), İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Paintsil (Dk. 90+7 Şahverdi Çetin), Badji (Dk. 31 Idriz), Emre Güral (Dk. 90+6 Erdi Dikmen)
Goller: Dk. 45+4 ve 52 (kendi kalesine) Kulusic (Beşiktaş), Dk. 65 ve 90+3 (penaltılardan) Paintsil (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 31 Geraldo, Dk. 76 Sarlija (MKE Ankaragücü), Dk. 90+1 Gökhan Töre (Beşiktaş)
|İmsak
|04:23
|Güneş
|05:49
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
|6. Gaziantep FK
|32
|50
|7. Sivasspor
|33
|50
|8. Hatayspor
|32
|49
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Ankaragücü
|33
|37
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|33
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|32
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|30
|63
|2. Adana Demirspor
|30
|58
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|30
|54
|5. İstanbulspor
|30
|54
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|30
|49
|8. Ümraniye
|30
|44
|9. Tuzlaspor
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Adanaspor
|30
|34
|14. Balıkesirspor
|30
|32
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|31
|49
|8. Everton
|30
|48
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Brighton
|31
|33
|16. Burnley
|31
|33
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23