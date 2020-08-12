Beşiktaş Atiba ile sözleşme uzattı

Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Atiba’yla yapılan görüşmenin kısa sürmesi dikkat çekti.

Siyah-beyazlı formayı yeniden giymek isteyen ve yönetimle pazarlık yapmayan Atiba, kendisine teklif edilen 500 bin Euro ücreti kabul etti.