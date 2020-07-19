Beşiktaş, Avrupa aşkına 10 kişilik Fenerbahçe'ye acımadı!

Süper Lig'de sezonun son derbi maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.



Beşiktaş'ın ilk golü maçın 63. dakikasında Vida'nın ayağından gelirken, Gökhan Gönül, Caner'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla ağları bularak 70'te skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kara Kartal derbide gülen taraf oldu.



Fenerbahçe'de Vedat Muriqi karşılaşmanın 25. dakikasında Domagoj Vida'ya taban girince kırmızı kart gördü. Sarı-Lacivertli takım karşılaşmanın büyük bölümünde 10 kişi oynamak zorunda kaldı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a çıkarırken Fenerbahçe 50 puanda kaldı.



Ligin son haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.