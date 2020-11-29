Beşiktaş'tan Kadıköy'de tarihi galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek 15 yıl sonra Kadıköy'de kazanma başarısı elde etti.

SPOR 29.11.2020, 21:14
Beşiktaş'tan Kadıköy'de tarihi galibiyet

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Beşiktaş 4-3 kazandı.

İlk yarıya etkili başlayan Beşiktaş, henüz 4. dakikada Aboubakar'ın şık golüyle öne geçti: 0-1. İyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar 20. dakikada yine Aboubakar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, 34. dakikada köşe vuruşundan Cisse ile farkı 1'e indirdi: 1-2. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Larin, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlı ekip 10 kişi kalmasına rağmen, 53. dakikada Necip Uysal'la farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3. Yediği golün ardından oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe, 68. dakikada Ozan Tufan'la farkı yeniden 1'e indirdi: 2-3. Beşiktaş'ta N'Sakala 88. dakikada kaydettiği golle skoru 4-2 yaptı. Fenerbahçe'de Ozan Tufan, 90+7. dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 16'ya çıkardı. Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

#Fenerbahçe #Beşiktaş
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