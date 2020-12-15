Bursaspor, 5-4'lük nefes kesen maçta turladı!

Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 3-3 biten maçı Bursaspor 5-4'lük skorla kazandı.



Karşılaşmada ev sahibi Göztepe'nin golleri; 32. dakikada Ideye, 73. dakikada Cüneyt Köz (KK), 84. ve 117. dakikalarda Ndiaye'den geldi.



Bursaspor'un golleri ise 31., 47., 99. ve 120+3. dakikalarda Batuhan Kör ile 90+5'te Çagatay Yılmaz'dan geldi.



BATUHAN DAMGA VURDU



Bursaspor'da 19 yaşındaki genç yıldız Batuhan Kör, attığı 4 golle maça damga vurdu.



Bu sonuçla birlikte Bursaspor, son 16 turuna yükseldi. Göztepe ise artık sadece ligde yoluna devam edecek.