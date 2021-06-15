Fransa-Almanya sahaya paramotorla indi
EURO 2020 F Grubu'nda oynanan Fransa-Almanya maçında bir gösterici sahaya paramotorla indi.
SPOR 15.06.2021, 23:38
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası devam ederken çok çekişmeli maçlara sahne oluyor.
F Grubu'nda Fransa ile Almanya karşı karşıya... Almanya'da oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.
SAHAYA PARAMOTORLA İNDİ
Maç öncesinde bir gösterici sahaya paramotorla indi. Gösterici, kısa süreliğine sahada panik yarattı.
Güvenlik görevlileri acil müdahale ederek, göstericiyi sahadan uzaklaştırdı.
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