Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor

Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ligdeki son iki maçında puan çıkartamayan Aslan, Fatih Karagümrük karşısında bir puana razı oldu. Maçta Galatasaray'ın golü Ryan Babel'den gelirken, Fatih Karagümrük Ndao ile ağları havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Ligdeki son iki maçında puan çıkartamayan Aslan, Fatih Karagümrük karşısında ise bir puana razı oldu. Maçta Galatasaray'ın golü Ryan Babel'den gelirken, Fatih Karagümrük Ndao ile ağları havalandırdı.

Galatasaray'da Ryan Donk 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 62'ye çıkartan Galatasaray, 3. sırada kaldı. Fatih Karagümrük ise 49 puanla 8. sırada yer aldı.