Galatasaray duyurdu! 5 isim pozitif...
Galatasaray 3 oyuncusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-Kırmızılı takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 5'e yükseldi...
SPOR 17.11.2020, 10:01
Galatasaray, üç futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama:
Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü
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