Karadağ - Türkiye maçının ilk 11'leri
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
SPOR 16.11.2021, 21:32 16.11.2021, 22:30
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında A Milli Takımımız, Karadağ'a konuk olacak.
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.
İLK 11'LER
Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkadir, Kerem, Halil, Burak Yılmaz
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