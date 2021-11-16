Karadağ - Türkiye maçının ilk 11'leri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında A Milli Takımımız, Karadağ'a konuk olacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

İLK 11'LER

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkadir, Kerem, Halil, Burak Yılmaz