Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik!
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2024 yılından itibaren "İsviçre sistemi" şeklinde oynanacağını açıkladı. Buna göre dev turnuvada mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. UEFA Ülke Sıralaması'nda yer alan 5. ülkeden de artık 4 takım direkt Devler Ligi'ne katılacak. Grup aşaması yerine tüm takımlar maçları lig usulü oynayacak. Ligi ilk 8 sırada bitirenler doğrudan, 9-24. sıra arasında yer alan takımlar ise kendi aralarında oynayacakları iki ayaklı maçlardan sonra son 16 turuna yükselecek.
SPOR 10.05.2022, 17:28
2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek.
En büyük yenilik ise geleneksel grup aşaması yerine tüm takımların tek bir lig sıralamasıyla belirlenecek olması. Her kulüp, lig aşamasında evde ve dışarda 3'er maç yerine, toplam 8 farklı rakiple 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 maç yapacak.
Lig aşamasında yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24 arasında bitiren takımlar birbirleriyle iki ayaklı elemeler oynayacak. Bu eleme turunu geçen takımlar adını son 16 takım arasına yazdıracak.
2024/25'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'ne eklenecek 4 takım ise şu faktörlere bağlı olarak belirlenecek;
- Uefa Ülke Sıralaması'nda ilk 4 sıradaki ülkeden 4'er takım katılıyordu. Bundan sonra 5. sıradaki ülkeden de 4 takım alınacak.
- Şampiyonlar yolundan şu ana kadar 4 takım katılıyordu. Buradan katılacak takım sayısı 5'e yükselecek.
- Bir önceki sezon en çok puan toplayan iki ülkeden ekstra iki takım daha özel davetiyeyle Şampiyonlar Ligi'ne katılacak
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Puan Durumu
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|P
|1. Trabzonspor
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|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
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|6. Karagümrük
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|56
|7. Beşiktaş
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|8. Antalyaspor
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|55
|9. Adana Demirspor
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|52
|10. Kasımpaşa
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|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
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|13. Galatasaray
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|36
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|86
|2. Liverpool
|35
|83
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
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|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|35
|64
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|35
|52
|9. Osasuna
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|46
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|35
|44
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|35
|43
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|42
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|40
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|34
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|35
|32
|19. Levante
|35
|29
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