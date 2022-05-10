Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik!

2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi , Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek.

GRUP AŞAMASI YERİNE, LİG SIRALAMASI

En büyük yenilik ise geleneksel grup aşaması yerine tüm takımların tek bir lig sıralamasıyla belirlenecek olması. Her kulüp, lig aşamasında evde ve dışarda 3'er maç yerine, toplam 8 farklı rakiple 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 maç yapacak.

İLK 8 TAKIM DOĞRUDAN ELEME TURUNA GEÇECEK

Lig aşamasında yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24 arasında bitiren takımlar birbirleriyle iki ayaklı elemeler oynayacak. Bu eleme turunu geçen takımlar adını son 16 takım arasına yazdıracak.

UEFA SIRALAMASINDA 5. SIRADAKİ ÜLKEDEN DE 4 TAKIM ALINACAK

2024/25'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'ne eklenecek 4 takım ise şu faktörlere bağlı olarak belirlenecek;