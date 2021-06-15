Serdar Dursun resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Geçen sezon Bundesliga 2’de gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

29 gol, 8 asist!

Serdar Dursun, geçen sezon Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla 36 maç forma giyerken, 29 gol, 8 asistlik performans gösterdi ve Bundesliga 2'de gol kralı oldu.

"İnşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım"

"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım."

"Farklı takımlardan da teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Bir erkek çocuğum olacak, onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım. Bu statta kale arkasında çok maç izledim. Gollerimi atmayı, taraftarla buluşmayı hayal ediyorum."

"Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Sahada ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim."