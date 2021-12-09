Sergen Yalçın istifa etti

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sene beklenen performansın bir hayli altında kaldı.

Siyah-beyazlılar, sezona iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda peş peşe alınan kötü sonuçlar, teknik direktör Sergen Yalçın’ı istifanın eşiğine getirmişti.

Ligin yeni temsilcisi Giresunspor’a 4-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, maçın ertesi günü Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirip, yola devam kararı almıştı.

Ardından alınan Kasımpaşa beraberliği ve Dortmund mağlubiyetiyle Avrupa’da 0 çeken Beşiktaş’ta, bugün deneyimli hoca ile başkan yeniden bir araya geldi.

İSTİFA ETTİ

Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Sergen Yalçın, istifasını yönetime sundu.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Süper Lig’de oynanacak Kayserispor maçında ise takımın başında, geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli görev yapacak.

Karaveli, yeni bir teknik direktör ile anlaşılana kadar siyah-beyazlıların hocalığını üstlenecek.

KULÜP AÇIKLAMASI

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Saygılarımızla…" ifadeleri kullanıldı.