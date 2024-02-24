Bursa'da organize suç örgütlerine yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kafes-46 adı verilen operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.
Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.
Bakan Yerlikaya, elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve yurtdışında firari Muhammet Tayyar Türkeş’in yaptığı 3 örgütün çökertildiğini kaydetti.
Operasyonlarda Bülent Çetkin ve Osman Deliçay'ın da aralarında 47 şüpheli yakalandı.
Yapılan baskınlarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek ve 1 suikast kalem tabanca ile çok sayıda çelik yelek ele geçirildi.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)