Bursa'da organize suç örgütlerine yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kafes-46 adı verilen operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve yurtdışında firari Muhammet Tayyar Türkeş’in yaptığı 3 örgütün çökertildiğini kaydetti.

Operasyonlarda Bülent Çetkin ve Osman Deliçay'ın da aralarında 47 şüpheli yakalandı.

Yapılan baskınlarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek ve 1 suikast kalem tabanca ile çok sayıda çelik yelek ele geçirildi.