Türkiye İstatistik kurumunun açıkladığı rakamlara göre son 9 yılda çocukların suça bulaşma oranı yüzde 70 arttı. Geçtiğimiz yıl güvenlik güçleri tarafından yakalanan, ya da şikayet edilen çocukların sayısı 600 bini geçmiş durumdaydı.

Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü suça sürüklenme sebebiyle 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.



