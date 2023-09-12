Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına dün akşam saatlerinde giren Mahmut Oflaz (37), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.
Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı.
Ekipler, yaptıkları aramalarda yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Karayusuflu Mahallesi yakınında kaybolan kişinin cesedine ulaştı.
Oflaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)