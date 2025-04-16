Türkoğlu merkezli yürütülen operasyonlar kapsamında yasaklı madde ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerden 32’si yakalanarak gözaltına alındı.

Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Türkoğlu merkezli düzenlenen operasyonlar, çevre il ve ilçelerde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 47 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüpheli şahsın ise daha önceki tarihlerde yakalanarak tutuklandıkları tespit edildi. 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülüyor