Geçen yıl ekim ayında Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki ailesinden Gazze'ye gitmek üzere ayrılan 30 yaşındaki Arslan, Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanarak Adra Hapishanesi'ne konuldu.
Ülkede 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşan Arslan, evlerinin önünde annesi Sultan Arslan, kardeşleri ve akrabaları tarafından karşılandı.
Ailesiyle gözyaşları içinde gerçekleşen buluşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Arslan, 14 aylık esaretinde zorluklar ve işkenceler yaşadığını anlattı.