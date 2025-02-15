Ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle çiftler ve aileler, uzun yıllar süren baskının ardından meydanlarda, kafelerde ve halka açık alanlarda bir araya gelerek 14 Şubatı kutladı.

Sevgililer Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, başkent Şam'da mağazalar kırmızı güller, balonlar ve hediyelerle süslendi.

Uzun süren iç savaşın ardından insanlar tekrar bir araya gelerek hayatın normal akışına devam ediyor. bu kutlamaların ülkenin yeniden inşa süreci noktasında da umut verici adımlardan biri olarak görülüyor.

