Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
Yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında, Şırnak Beytüşşebap kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.