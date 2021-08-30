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TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.

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