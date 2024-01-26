Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle yolda kalan, ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına jandarma ekipleri koştu. 

Kahramanmaraş’ta dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrası bugün yola çıkan sürücüler, karın yoğun olduğu bölgelerde yolda kaldı.  

WhatsApp Görsel 2024-01-26 saat 16.46.39_114aa5c4

Kahramanmaraş'ta memur olmayana kiralık ev yok Kahramanmaraş'ta memur olmayana kiralık ev yok

Kar yağışıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti.  

Kış lastiği ve diğer ekipmanlar noktasında sürücüleri uyaran jandarma trafik ekipleri, alınmayan önlemlerin kötü sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.  

WhatsApp Görsel 2024-01-26 saat 16.46.40_80459598

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar