Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle yolda kalan, ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına jandarma ekipleri koştu.
Kahramanmaraş’ta dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrası bugün yola çıkan sürücüler, karın yoğun olduğu bölgelerde yolda kaldı.
Kar yağışıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti.
Kış lastiği ve diğer ekipmanlar noktasında sürücüleri uyaran jandarma trafik ekipleri, alınmayan önlemlerin kötü sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
Kaynak: Taha Hayri Bağbudar