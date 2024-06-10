Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık kolyesini Batuhan Karacakaya, ikinci kolyeyi Ogeday Girişken kazanmıştı.

Seda Ocak, Avatar Atakan, Yunus Emre Özden ve Nefise Karatay düelloda karşılaştı.

Yunus Emre elendi

Düellonun ilk turunda Yunus Emre, Nefise'ye karşı 5-1 mağlup oldu.

Seda da Atakan'a karşı 5-4 kazandı.

Düello finalinde 5-3 kaybeden Yunus Emre Özden, yarışmaya veda etti.

"Ağlayacağım, zor tutuyorum kendimi ama bu konuşmayı da yapmak zorundayım"

Yunus Emre Özden, "Bu sezon yaşandı bitti, artık söylenecek son sözler şunlar; Zor bir hayat yaşadım. 30 yaşına kolay gelmedim ve gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. Aileniz size bazı şeyleri karşılıksız verirken, bu çamur sıçratmaya büyümekte denebilir aslında. Ağlayacağım, zor tutuyorum kendimi ama bu konuşmayı da yapmak zorundayım. Burada beni ben olarak kabul ettiniz ve gerçekten hep kazanmaya çalıştınız. Ben büyürken 'Her şeyin bir bedeli vardır' lafını duydum hep. Evet bir bedel ödedik ama bu sadece yarışmanın zorluğuydu. Eğip bükmeden, beni ailenizin içine aldınız. Beni ben olarak bir yerlere getirip, dünyanın attığı çamurlardan arındırdınız. Yeni bir kimlik verdiniz. Her şey için teşekkür ederim." dedi.