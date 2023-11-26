Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla vurduğu karısını öldürüp, annesini ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki evde N.K. (40), henüz bilinmeyen nedenle annesi Fahriye K. (54) ile eşi Halime K'ye (44) tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, 4 çocuk annesi Halime K'nin yaşamını yitirdiğini, kayınvalidesinin ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakaladı.

Emniyete götürülen N.K'nin işlemleri sürüyor.