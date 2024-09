Kahramanmaraş’ın Üngüt Mahallesi, yeni ve iddialı bir lezzet durağı olan Tadım Balık ve Et Evi'ne ev sahipliği yapıyor. Menüsünde hem deniz ürünleri hem de et severler için zengin seçenekler barındıran restoran, şehrin yeni gastronomi noktası olma yolunda hızla ilerliyor. Taze balık çeşitleri, özenle hazırlanan et yemekleri ve özgün mezeleriyle misafirlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi sunan Tadım Balık ve Et Evi, şimdiden Kahramanmaraşlıların beğenisini kazanmış durumda.

Editör: Yunus Firdevsoğlu