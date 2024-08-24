Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7 gün 24 saat göreve hazır durumda kalıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren "Tank Okul Komutanlığı" tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak, tank konusunda temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları veriliyor.

Kursiyerler tank simülatörlerinde eğitilmelerinin yanı sıra tabur görev kuvveti seviyesinde simülatör destekli komuta yeri tatbikatlarına tabii tutuluyor ve bu kapsamda gerçek tank ile arazide sürüş, atış, dayanıklılık, manevra gibi kabiliyetleri geliştirmek üzere deneyim tatbikatlarına katılıyor.

Muharebe alanında komutanın karar silahı olan tankları sevk ve idare edecek subay ve astsubay kursiyerlere yönelik taktik ve teknik eğitimlerin tamamlanmasının ardından kursiyerler, tank komutanı, kısım komutanı ve takım komutanı olarak mezun oluyor.

Ayrıca uzman erbaş ve sözleşmeli erler de aldıkları taktik ve teknik eğitim sonrasında tank mürettebatı olarak mezun ediliyorlar.

Tank Okul Komutanlığı'nda eğitim alan kursiyer ve öğrencilere harekatlarda görev alan subaylar da deneyim aktarımı yapıyor. Bu sayede tatbikat alanında verilen eğitimlerin sahadaki yansımalarını birinci ağızdan dinleyebiliyor.

Tank Yüzbaşı Ali Nennioğlu, Tank Okul Komutanlığı'nda eğitim alan kursiyerlerin, sahada aldıkları taktik ve teknik görevlere ilişkin bilgiler verdi.