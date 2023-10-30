MasterChef All Star, finale doğru hızla ilerlerken yarışmacılar arasındaki rekabet ve tansiyonun yükseldiği bir eleme gecesine ev sahipliği yaptı.

Bu özel gecede, birbirinden yetenekli ve deneyimli yarışmacılar, zorlu tariflerle ve yaratıcı sunumlarla jüriyi etkilemeye çalıştılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümüne ithafen düzenlenen eleme gecesinde yarışmacılar pasta yaptı.

Şampiyon adayı olarak gösterilen yarışmacı, yapmış olduğu talihsiz bir hata nedeniyle yarışmaya veda etti.

Bu beklenmedik olay, Masterchef’te bir ilk olarak kayıtlara geçti. İşte o talihsiz yarışmacı…



MasterChef kim elendi?

MasterChef All Star’da dün akşam bir ilk yaşandı. Eleme oyununun ilk turunda yanlışlıkla Tanya’nın tabağını alan Metin, dün akşam yarışmaya veda etti.