Transfer çalışmalarından sosyal etkinliklere kadar birçok başlığı kapsayan açıklamalar, taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Başkan Akarca, sezon öncesinde yapılan transferlerle ilgili bilgi verirken, takımın sahada daha güçlü bir performans sergilemesi için titizlikle yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarının sadece sportif alanda değil, sosyal ve kültürel anlamda da sürdüğünü ifade eden Akarca, kulüp olarak şehrin sosyal yaşamına katkı sunacak etkinlikler planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda düzenlenecek olan konserler ve etkinliklerin hem sporun yaygınlaşmasına hem de gençlerin kulüple olan bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

“AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bu şehrin heyecanı, umudu ve birlik kaynağıdır,” diyen Akarca, açıklamalarında taraftarlara da özel bir mesaj iletti: “Bize inanın, bize güvenin. Tribünlerdeki coşkunuzla, desteğinizle bu sezon daha da güçlü olacağız. Her gelişmeyi şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.”

Başkan Akarca’nın açıklamaları, yeni sezona dair umutları artırırken, kulübün hem sportif başarıya hem de toplumsal etkileşime verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Taraftarlar, heyecanla yeni sezonun başlamasını beklerken, yapılan açıklamalar şehirde olumlu yankı uyandırdı.