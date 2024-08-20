Kahramanmaraş’ın tescilli ve meşhur lezzeti Maraş Tarhanası, kış aylarında sofralara lezzet katmak üzere şehrin dört bir yanında hazırlanmaya devam ediyor.

Yüzyıllardır Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan bu geleneksel yiyecek, özellikle yaz aylarında hummalı bir çalışma ile evlerin çatılarına seriliyor.

Maraş Tarhanası’nın yapımı, büyük bir özen ve emek gerektiriyor. Önce buğday ve yoğurt karışımı hazırlanıyor, ardından bu karışım “çiğ” adı verilen sazlık çubuklarla dokunmuş hasırların üzerine ince bir şekilde serilerek güneş altında kurutuluyor.

Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen ve şehrin simgesi haline gelen ve Türkiye’de de ün kazanan Maraş Tarhanası'nın yapımı, yaz aylarının sonlarına gelinen şu günlerde şehrin dört bir yanında devam ediyor.

Aileler, komşular ve akrabalar bir araya gelerek bu süreci birlikte yürütüyor, böylece geleneksel kültür kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Şehrin tescilli ürünü olan Maraş Tarhanası, sadece yerel halk tarafından değil, çevre illerde ve yurt dışında da büyük ilgi görüyor.

Kahramanmaraş’ı ziyaret eden turistler, bu eşsiz lezzeti tatmadan şehirden ayrılmıyor.

Maraş Tarhanası, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık açısından sunduğu faydalarla da biliniyor.

İçeriğindeki yoğurt, probiyotikler açısından zengin olurken, sindirim sistemine de iyi geliyor. Buğday ise lif kaynağı olarak besleyici özelliğiyle öne çıkıyor.

Ayrıca, tarhanada kullanılan baharatlar, kış aylarında bağışıklık sistemine de faydalı oluyor.