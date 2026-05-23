Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, personel alım ilanını Resmi Gazete’de yayımladı. Yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 92 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Farklı branşlarda gerçekleştirilecek alımlar, kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için yeni fırsat oluşturdu.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İlana göre merkez teşkilatında;

7 büro personeli

4 mühendis

1 veteriner hekim

1 biyolog

1 şehir plancısı

3 tekniker

1 mimar

kadrosuna personel alınacak.

Taşra teşkilatında ise;

29 koruma ve güvenlik görevlisi

31 destek personeli

4 orman muhafaza memuru

1 mühendis

4 tekniker

2 teknisyen

3 büro personeli

istihdam edilecek.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Adaylar başvurularını 25 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemleri;

e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak.

Sonuçlar Nereden Açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden duyurulacak.

Kamu personeli olmak isteyen adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor.