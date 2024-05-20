Hindistan’da geçimini uzun yıllardan beri çiftçilik yaparak sağlayan bir adam tarlada geçirdiği bir kaza sonucunda akıl almaz bir olay yaşadı.

Geçirdiği kazada başını vuran adam bir süre sonra başında bir şişkinlik fark etse de üzerinde çok fazla durmadı. 5 yıl boyunca bu şekilde bekleyen adam geçen yılların ardından yaşadığı ile yok artık dedirtti.

Başlarda hafif bir şişkinlik olarak oluşmaya başlayan ve kısa bir sürede hızla büyümeye başlayan boynuzdan kendi imkanlarıyla da kurtulmaya çalışmış ancak başarılı olamayınca 5 yılın ardından doktorda soluğu aldı.

Esrarengiz boynuz…

5 yılın ardından doktor doktor gezmeye başlayan adam doktorları da hayrete düşürerek çözüm yolları aramaya başlamış ve bu oluşumun bir yağ oluşumu olduğunu öğrenmeyi başarmış. Söz konusu olan bu oluşumun deri ve tırnaklardaki keratinden oluşan, çoğunlukla iyi huylu bir tümör olduğunu; genellikle yüzde, ellerde, kulaklarda ve tırnaklarda büyüdüğü belirtilmişti.

Yaşlı adam, doktorların cerrahi müdahalesi sonucunda boynuzdan kurtarılmış ve bu oluşuma neden olan bölgede herhangi kötü huylu bir oluşumun olmadığını da doğrulamıştır.

Ayrıca bilim insanları, bu boynuzların oluşmasına yol açan kesin nedeni bilmiyor. Yüksek düzeyde radyasyona maruz kalmayla bir bağlantı olduğuna inanılsa da bu doğrulanmış bir bilgi değil. Genellikle güneşe maruz kalan yerlerde ortaya çıktıklarından, oluşumunda güneşin rol oynayabileceğine dair bir teori bulunuyor.