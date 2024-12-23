Durumu jandarma ekiplerine bildiren Polat, bulunan kemiklerin Kahramanmaraş Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmesini sağladı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Serdar Mayda, Gavur Gölü Bataklığı’nda son yıllarda sıkça fil iskeletlerine rastlandığını belirtti. Mayda, bulunan kemiklerin Mezopotamya ve Levant’ta görülen ve “Suriye fili” olarak adlandırılan antik bir file ait olduğunu ifade ederek, bu popülasyonun doğal bir yaşam alanına işaret ettiğini vurguladı.

Mayda, şunları kaydetti:

"Anadolu'da Acemhöyük ve Arslantepe gibi önemli antik yerleşimlerden de Suriye filine ait bulgular tespit edilmiş olsa da doğal yapısı dolayısıyla Gavur Gölü, tüm Anadolu ve Mezopotamya içerisinde doğal bir alan olması açısından bölgedeki ilk ve tek lokalitedir. Gavur Gölü örneklerinden yapılan DNA analizleri, bu alt türün Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki ana popülasyonun en batıdaki genişleme alanını temsil ettiği hipotezini desteklemektedir. Asya fillerinden bir kolun ne zaman ve ne koşullarda Anadolu'ya yerleştikleri konusu ile hala tam olarak açıklığa kavuşmamıştır ancak Gavur Gölü'nden çok daha yaşlı antik sitelerde henüz bilimsel çalışması tamamlanmamış Suriye fili bulguları da mevcuttur. Kuzey Suriye'den Kahramanmaraş'a kadar uzanan bölgede yayılım sunan geniş ormanlık alanlar ve su kaynaklarına sahip otlakların, bu formun bölgeye yerleşimi ve yaşaması için uygun bir habitat sunduğu kesindir."

- Kuzeninin bulduğu kemikler sergileniyor

Çiftçi Nihat Polat da buğday ekimi için tarlayı sürdüğü sırada pulluğa takılan kemikleri fark ettiğini, ilk şaşkınlığının ardından durumu güvenlik güçlerine bildirdiğini belirtti.

Daha önceki yıllarda da kuzeni tarafından tarlada benzer kemikler bulunduğunu ve jandarma ekiplerine teslim edildiğini anlatan Polat, söz konusu fil iskeletinin Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde ışık, ses ve görüntü efektleri kullanılarak sergilendiğini dile getirdi.