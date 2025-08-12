Kavga Akşam Saatlerinde Patlak Verdi

Olay, Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.Y. göğsünden, E.Y. sırtından bıçaklandı. Çevrede devriye görevinde bulunan bir bekçi de kavgaya müdahale ettiği sırada elinden yaralandı.

Ağır Yaralı Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan A.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Y.’nin sağlık durumunun ağır, bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Önlem Aldı, Gözaltılar Başladı

Olay sonrası polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.