Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Doğankent Mahallesi'nde kavga ettiği ağabeyi Ahmet A'yı (28) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanan Hasan A. (22) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ile ağabeyi Ahmet A'nın aynı evde ikamet ettikleri ve evin tapusunu üzerine geçirme meselesi nedeniyle zaman zaman tartışma yaşadıkları belirtildi.

Olay günü maktul Ahmet A'nın eve balyozla zarar verip duvarı yıkmaya çalıştığı ve kardeşi Hasan A'dan evde oturması karşılığında para istemesi üzerine çıkan kavgada, sanığın ruhsatsız tabancayla ağabeyini öldürdüğü anlatılan iddianamede, Hasan A'nın "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde 20 Ocak'ta ailesiyle yaşadığı eve zarar veren ağabeyini tabancayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen Hasan A. 27 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.