Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde bulunan Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında meydana gelen göçük faciası, ülkeyi yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, 31 Mayıs 2025 günü yaşanan taş ocağı çökmesi sonucu 14 işçi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 6 ila 8 kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, göçük sonrası bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Polis, asker, gönüllüler ve beş ekskavatör desteğiyle yürütülen çalışmalar, zamanla yarış halinde devam ediyor.

6 Kişi Gözaltına Alındı

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, taş ocağının sahibi dahil 6 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, işletmenin güvenlik standartlarına uygun çalışıp çalışmadığını araştırıyor.

Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şubat 2025’te göreve seçilmeden önce ocağı ziyaret ettiğini ve ciddi güvenlik eksikleri tespit ettiğini duyurdu. Vali Mulyadi, olayın ardından sadece bu taş ocağının değil, eyaletteki dört benzer işletmenin daha faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Kayıt Dışı Madencilik Endonezya’da Yaygın

Endonezya’da özellikle kırsal bölgelerde kayıt dışı taş ve maden ocakları yaygın olarak faaliyet gösteriyor. 2024 yılında da Sumatra Adası’nda izinsiz işletilen bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.