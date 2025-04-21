Hazırlanan yeni taslağa göre, ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1,5 yıla çıkarılması planlanıyor.

Annelerin doğum iznine ilişkin yeni bir düzenleme daha geliyor.

2025 yılının Ali Yılı olarak ilan edilmesinin ardından kadınların hem çocuk sahibi olması hem de istihdamda kalmaları için düzenlemeler yapılıyor.

Bu düzenlemeler kadınların haklarını korurken, bebek sahibi olmaları noktasında da kolaylık sağlıyor.

Bir üniversitede çalışan ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu "dur" dedi.

"YILLIK İZNİNİ YARIYA İNDİREMEZSİN"

Bu hafta kamuoyuna duyurulması beklenilen kararda KDK, "doğum sonrası yarı zamanlı çalışanın yıllık iznini yarıya indiremezsin" hükmüne yer verdi.

YILLIK İZNİ DÜŞÜRÜLEN ANNE, KDK'YA BAŞVURDU

Üniversitede sosyal çalışmacı olarak görev yapan bir anne, doğum yaptıktan sonra yarı zamanlı olarak çalışmaya devam etmek istedi. Ancak henüz ismi öğrenilemeyen üniversite idaresi, 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürüleceğini anneye bildirdi.

Üniversite idaresinin kararında geri adım atmaması üzerine KDK'ya başvuran annenin talebi incelemeye alındı.

Uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalar ekseninde konuyu mercek altına alan KDK, yeni doğum yapmış ve yarı zamanlı çalışmaya devam eden annenin hakkının elinden alınmayacağına karar verdi.

"DEVLET GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR"

KDK kararında "Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır." dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; KDK Kararında, yorum veya kıyas yoluyla yıllık iznin sınırlandırılamayacağına vurgu yaparak, "Hem işte çalışıp hem de evde çocuğuyla ilgilenen aile bireylerinin dinlenmeye daha fazla ihtiyaç duyacağı dikkate alındığında doğum sonrası normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışan memur aile bireylerinin yıllık izinlerinde kesintiye gidilmesinin hakkaniyete de aykırı olacağı anlaşılmış olup, başvuranın yıllık izinlerinin yarıya indirilmesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

KDK'nın konuyu ilettiği Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ise doğum sonrası yarım zamanlı çalışma düzenlemesine atıfta bulunarak, bu düzenlemeden yararlanamayacak memurları belirlemeye Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı ayrıca "Konuya ilişkin yeni mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisini verdi.

DOĞUM İZNİ NE KADAR

Kadın çalışanların, doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var.

Çoğu gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir.

SÜT İZNİNİN SÜRESİ NE KADAR

Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor.

Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirliyor.